Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, что может найти их первым.
Так он прокомментировал РИА Новости данные о том, что СБУ объявила его в розыск.
"Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать", — подчеркнул генерал-лейтенант.
"Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать. Мы так их "боимся", что даже нормально спать не можем. Ну вы понимаете, конечно, что это сарказм", — добавил Алаудинов.
По утверждению СБУ, командира спецназа "Ахмат" разыскивают с марта 2022 года по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".
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