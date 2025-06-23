https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html

Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым

Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым - РИА Новости, 23.06.2025

Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:30:00+03:00

2025-06-23T06:30:00+03:00

2025-06-23T10:01:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, что может найти их первым. Так он прокомментировал РИА Новости данные о том, что СБУ объявила его в розыск. "Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать", — подчеркнул генерал-лейтенант.По его словам, после победы России сотрудников Службы безопасности Украины ждет суд. "Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать. Мы так их "боимся", что даже нормально спать не можем. Ну вы понимаете, конечно, что это сарказм", — добавил Алаудинов.По утверждению СБУ, командира спецназа "Ахмат" разыскивают с марта 2022 года по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".

https://ria.ru/20250523/naemniki-2018573988.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, апти алаудинов, служба безопасности украины, в мире, украина