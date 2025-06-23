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Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:30 23.06.2025 (обновлено: 10:01 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым - РИА Новости, 23.06.2025
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:30:00+03:00
2025-06-23T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
апти алаудинов
служба безопасности украины
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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, что может найти их первым. Так он прокомментировал РИА Новости данные о том, что СБУ объявила его в розыск. "Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать", — подчеркнул генерал-лейтенант.По его словам, после победы России сотрудников Службы безопасности Украины ждет суд. "Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать. Мы так их "боимся", что даже нормально спать не можем. Ну вы понимаете, конечно, что это сарказм", — добавил Алаудинов.По утверждению СБУ, командира спецназа "Ахмат" разыскивают с марта 2022 года по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".
https://ria.ru/20250523/naemniki-2018573988.html
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россия, апти алаудинов, служба безопасности украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апти Алаудинов, Служба безопасности Украины, В мире, Украина
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, что может найти их первым.
Так он прокомментировал РИА Новости данные о том, что СБУ объявила его в розыск.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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"Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать", — подчеркнул генерал-лейтенант.
По его словам, после победы России сотрудников Службы безопасности Украины ждет суд.
"Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать. Мы так их "боимся", что даже нормально спать не можем. Ну вы понимаете, конечно, что это сарказм", — добавил Алаудинов.
По утверждению СБУ, командира спецназа "Ахмат" разыскивают с марта 2022 года по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".
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