Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин
Путин: неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией.
"Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий" , — сказал он на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.
Глава государства напомнил, что у Москвы давние и добрые отношения с Тегераном, и Россия предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Ее позиция в отношении событий на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении МИД, добавил Путин.
Атака США на Иран
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- Тегеран заявил, что оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, подчеркнув, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН и резолюции ее Совета Безопасности.