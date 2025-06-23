https://ria.ru/20250623/agressiya-2024811269.html

Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин

Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин

Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:43:00+03:00

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иран

россия

владимир путин

аббас аракчи

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией."Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий" , — сказал он на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.Глава государства напомнил, что у Москвы давние и добрые отношения с Тегераном, и Россия предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Ее позиция в отношении событий на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении МИД, добавил Путин.Атака США на Иран

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

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Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий, заявил Путин на встрече с главой МИД Ирана Аракчи 2025-06-23T12:43 true PT1M17S

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иран, россия, владимир путин, аббас аракчи, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране