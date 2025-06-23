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Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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12:43 23.06.2025 (обновлено: 13:58 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/agressiya-2024811269.html
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин
Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:43:00+03:00
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иран
россия
владимир путин
аббас аракчи
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией."Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий" , — сказал он на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.Глава государства напомнил, что у Москвы давние и добрые отношения с Тегераном, и Россия предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Ее позиция в отношении событий на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении МИД, добавил Путин.Атака США на Иран
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий, заявил Путин на встрече с главой МИД Ирана Аракчи
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иран, россия, владимир путин, аббас аракчи, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
Иран, Россия, Владимир Путин, Аббас Аракчи, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин

Путин: неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал атаки на Иран неспровоцированной агрессией.
"Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий" , — сказал он на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.
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Глава государства напомнил, что у Москвы давние и добрые отношения с Тегераном, и Россия предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Ее позиция в отношении событий на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении МИД, добавил Путин.

Атака США на Иран

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
  • Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • Тегеран заявил, что оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, подчеркнув, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН и резолюции ее Совета Безопасности.
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ИранРоссияВладимир ПутинАббас АракчиВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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