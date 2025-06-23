https://ria.ru/20250623/aeroport--2024714741.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.06.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:26:00+03:00

2025-06-23T00:26:00+03:00

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волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250621/aeroport-2024441396.html

волгоград

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Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность