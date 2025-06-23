https://ria.ru/20250623/aeroflot-2024969968.html
"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби - РИА Новости, 23.06.2025
"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:20:00+03:00
2025-06-23T22:20:00+03:00
2025-06-23T22:35:00+03:00
абу-даби
аэрофлот
дубай
удар ирана по американской базе в катаре
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ближний восток
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует из сообщения компании.Ранее Росавиация предписала авиакомпаниям РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке."В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока Аэрофлот сообщает, что не выполняет рейсы в/из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам", - сообщили в "Аэрофлоте".Там добавили, что "рейс SU527 Дубай - Москва за 23 июня вылетел в 20.28 мск".
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, аэрофлот, дубай, удар ирана по американской базе в катаре, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ближний восток
Абу-Даби, Аэрофлот, Дубай, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ближний Восток
"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Аэрофлот": рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам