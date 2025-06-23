https://ria.ru/20250623/aeroflot-2024969968.html

"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби

"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби - РИА Новости, 23.06.2025

"Аэрофлот" заявил о безопасных маршрутах рейсов в Дубай и Абу-Даби

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:20:00+03:00

2025-06-23T22:20:00+03:00

2025-06-23T22:35:00+03:00

абу-даби

аэрофлот

дубай

удар ирана по американской базе в катаре

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ближний восток

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует из сообщения компании.Ранее Росавиация предписала авиакомпаниям РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке."В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока Аэрофлот сообщает, что не выполняет рейсы в/из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам", - сообщили в "Аэрофлоте".Там добавили, что "рейс SU527 Дубай - Москва за 23 июня вылетел в 20.28 мск".

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

абу-даби

дубай

ближний восток

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Наталья Макарова

абу-даби, аэрофлот, дубай, удар ирана по американской базе в катаре, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ближний восток