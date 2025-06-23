https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024906896.html
В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах
В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах - РИА Новости, 24.06.2025
В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах
В Абхазии уволили чиновницу Кристину Лакербая после ее слов о российских туристах, которые мало тратят, сообщил сообщил министр туризма республики Астамур... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T17:48:00+03:00
2025-06-23T17:48:00+03:00
2025-06-24T00:41:00+03:00
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бадра гунба
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Абхазии уволили чиновницу Кристину Лакербая после ее слов о российских туристах, которые мало тратят, сообщил сообщил министр туризма республики Астамур Логуа."Министр туризма Астамур Логуа проинформировал главу государства, что начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов министерства Лакербая, допустившая высказывание, вызвавшее широкое возмущение, освобождена от занимаемой должности", — заявила пресс-служба президента Абхазии. Лакербая 20 июня на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в Абхазии, пожаловалась, что российские туристы якобы мало тратят и покупают местные сувениры и продукты.Глава государства Бадра Гунба возмутился этим заявлением, отметив, что гостеприимство — одно из черт абхазского народа.Он напомнил чиновникам, позволяющим себе такого рода высказывания, как в послевоенной Абхазии радовались каждому, кто приезжал в республику на отдых, и выразил уверенность, что любовь миллионов людей к Абхазии, которые ежегодно проводят отпуск в республике, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников.
https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024752016.html
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абхазия, бадра гунба, в мире, россия
Абхазия, Бадра Гунба, В мире, Россия
В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах
В Абхазии сотрудницу Минтуризма Лакербая уволили за слова о российских туристах