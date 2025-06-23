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В Минтуризме Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России
В Минтуризме Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России - РИА Новости, 23.06.2025
В Минтуризме Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России
Заявление сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о якобы ненужности небогатых туристов из России вырваны из контекста, заявил глава ведомства Астамур... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:34:00+03:00
2025-06-23T09:34:00+03:00
2025-06-23T09:34:00+03:00
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абхазия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заявление сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о якобы ненужности небогатых туристов из России вырваны из контекста, заявил глава ведомства Астамур Логуа изданию "Апсныпресс"."Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну", — подчеркнул министр.По его словам, распространенный в социальных сетях фрагмент заявления вырван из контекста и не представляет собой позицию Министерства туризма республики.Лакербая 20 июня на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в Абхазии, пожаловалась на трудности, связанные с невысокой стоимостью туристических поездок и проживания в республике и недостаточными доходами от пребывания малоимущих путешественников, которые могут прилететь из России по доступным билетам.
https://ria.ru/20250622/passazhir-2024698004.html
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россия, абхазия, общество, туризм
Россия, Абхазия, Общество, Туризм
В Минтуризме Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России
Минтуризма Абхазии: слова о ненужности бедных туристов вырвали из контекста