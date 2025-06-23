https://ria.ru/20250623/abiturienty-2024910190.html
Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через "Госуслуги"
Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через "Госуслуги" - РИА Новости, 23.06.2025
Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через "Госуслуги"
Российские абитуриенты со старта приемной компании 20 июня через "Госуслуги" подали уже более 160 тысяч заявлений на поступления - это вдвое больше, чем за... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:00:00+03:00
2025-06-23T18:00:00+03:00
2025-06-23T18:00:00+03:00
общество
ростовская область
шахты
москва
донской государственный технический университет
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские абитуриенты со старта приемной компании 20 июня через "Госуслуги" подали уже более 160 тысяч заявлений на поступления - это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Приемная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса "Госуслуг" "Поступление в вуз онлайн" абитуриенты подали уже свыше 160 тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем сейчас поступающие с помощью сервиса направляют в вузы до 2 тысяч заявлений в час", - сказано в сообщении. Так, первым, кто подал заявление, стал молодой человек из города Шахты Ростовской области, который поступал в Донской государственный технический университет - как рассказали в Минцифры, процесс подачи занял у него 50 секунд. В этом году сервис "Поступление в вуз онлайн" позволяет абитуриентам подобрать вуз или специальность, учитывая результаты ЕГЭ, форму обучения, наличие общежития и другие параметры. Этой функцией воспользовались более 100 тысяч человек. В топ-5 городов и регионов, в учебные заведения которых чаще всего подают заявления, вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области. "Приемная кампания на бюджет по основным уровням образования продлится до 25 июля, на платные отделения — по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
ростовская область
шахты
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, шахты, москва, донской государственный технический университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ростовская область, Шахты, Москва, Донской государственный технический университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через "Госуслуги"
Абитуриенты со старта приемной кампании подали 160 тыс заявлений на "Госуслугах"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские абитуриенты со старта приемной компании 20 июня через "Госуслуги" подали уже более 160 тысяч заявлений на поступления - это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«
"Приемная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса "Госуслуг" "Поступление в вуз онлайн" абитуриенты подали уже свыше 160 тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем сейчас поступающие с помощью сервиса направляют в вузы до 2 тысяч заявлений в час", - сказано в сообщении
.
Так, первым, кто подал заявление, стал молодой человек из города Шахты Ростовской области, который поступал в Донской государственный технический университет - как рассказали в Минцифры, процесс подачи занял у него 50 секунд. В этом году сервис "Поступление в вуз онлайн" позволяет абитуриентам подобрать вуз или специальность, учитывая результаты ЕГЭ, форму обучения, наличие общежития и другие параметры. Этой функцией воспользовались более 100 тысяч человек.
В топ-5 городов и регионов, в учебные заведения которых чаще всего подают заявления, вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.
"Приемная кампания на бюджет по основным уровням образования продлится до 25 июля, на платные отделения — по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа", - добавили в Минцифры.