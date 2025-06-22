https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html

Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото

Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото - РИА Новости, 22.06.2025

Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото

Вложение в золото стоит рассматривать как сохранение своих сбережений, получить большой доход от него вряд ли получится. Об этом агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:59:00+03:00

2025-06-22T02:59:00+03:00

2025-06-22T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вложение в золото стоит рассматривать как сохранение своих сбережений, получить большой доход от него вряд ли получится. Об этом агентству "Прайм" рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, золото - волатильный финансовый инструмент. Цены на него могут как расти, так и незначительно снижаться."Вложение в золото - это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно", - отметил Остапкович.Кроме того, эксперт обратил внимание, что при продаже золота придется заплатить комиссию.Решение о вложении в золото каждый должен принимать сам. Но в целом желающим инвестировать в активы эксперт посоветовал не вкладывать в золото абсолютно все средства. Достаточно вложить в золото 30%, а остальную сумму - в депозиты, ценные бумаги и другие активы.

https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html

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высшая школа экономики (вшэ), экономика