https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024552478.html

У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 22.06.2025

У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северо-восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T00:54:00+03:00

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2025-06-22T00:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северо-восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение зафиксировано в 06.36 по местному времени (00.36 мск). Максимальная сила толчков составила один балл по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 20 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20250619/zemletryasenie-2023943248.html

https://ria.ru/20250621/kurily-2024549709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, хоккайдо, землетрясение