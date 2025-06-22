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У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 22.06.2025
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https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024552478.html
У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 22.06.2025
У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северо-восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:54:00+03:00
2025-06-22T00:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северо-восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение зафиксировано в 06.36 по местному времени (00.36 мск). Максимальная сила толчков составила один балл по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 20 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250619/zemletryasenie-2023943248.html
https://ria.ru/20250621/kurily-2024549709.html
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в мире, япония, хоккайдо, землетрясение
В мире, Япония, Хоккайдо, Землетрясение
У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3

У северо-восточного побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северо-восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение зафиксировано в 06.36 по местному времени (00.36 мск). Максимальная сила толчков составила один балл по семибалльной шкале, принятой в Японии.
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