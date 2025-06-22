https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что в поведении Владимира Зеленского есть элементы агонии, он загнан в угол и находится в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:48:00+03:00
2025-06-22T19:48:00+03:00
2025-06-22T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что в поведении Владимира Зеленского есть элементы агонии, он загнан в угол и находится в растерянности. "Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится состоянии агонии", - заявил Азаров РИА Новости. Он отметил, что у Зеленского, с одной стороны, не сложились отношения с США, которые при прежнем президенте Джо Байдене были основными спонсорами Киева и поставщиками военной помощи Украине. Наблюдается и потеря интереса к украинской тематике со стороны Западной Европы: по оценке Азарова, европейские страны не готовы компенсировать все американские средства, которых лишилась Украина, а также не хотят ссориться с новым американским президентом Дональдом Трампом и вести на украинском направлении политику, которая отличается от представлений лидера США. "В последнем коммюнике, которое намечается подписать (на саммите НАТО в конце июня - ред.), исчезла цифра 40 миллиардов евро, которые вроде бы Европейский Союз или НАТО обещали выделить на этот год Украине", - отметил Азаров. По словам Азарова, Зеленский прекрасно осознает и падение своей популярности внутри собственной страны. "Даже при той зомбирующей пропаганде множество людей понимают уже прекрасно, что Зеленский ведет страну к окончательному краху. Как артист, который привык чувствовать свою публику, он чувствует, что ему становится некомфортно", - отметил бывший премьер. Плачевные результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадеживают Зеленского, добавил Азаров. "То есть сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, как недавно были террористические акты. На мой взгляд, это всё говорит о том, что режиму подходит конец, этому режиму", - считает экс-премьер Украины.
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024670591.html
https://ria.ru/20250622/chinovnik-2024342297.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, николай азаров (политик), джо байден, нато, в мире
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Джо Байден, НАТО, В мире
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
Экс-премьер Украины Азаров: в поведении Зеленского есть элементы агонии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что в поведении Владимира Зеленского есть элементы агонии, он загнан в угол и находится в растерянности.
"Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится состоянии агонии", - заявил Азаров РИА Новости.
Он отметил, что у Зеленского
, с одной стороны, не сложились отношения с США
, которые при прежнем президенте Джо Байдене
были основными спонсорами Киева
и поставщиками военной помощи Украине
. Наблюдается и потеря интереса к украинской тематике со стороны Западной Европы
: по оценке Азарова
, европейские страны не готовы компенсировать все американские средства, которых лишилась Украина, а также не хотят ссориться с новым американским президентом Дональдом Трампом
и вести на украинском направлении политику, которая отличается от представлений лидера США.
"В последнем коммюнике, которое намечается подписать (на саммите НАТО
в конце июня - ред.), исчезла цифра 40 миллиардов евро, которые вроде бы Европейский Союз или НАТО обещали выделить на этот год Украине", - отметил Азаров.
По словам Азарова, Зеленский прекрасно осознает и падение своей популярности внутри собственной страны.
"Даже при той зомбирующей пропаганде множество людей понимают уже прекрасно, что Зеленский ведет страну к окончательному краху. Как артист, который привык чувствовать свою публику, он чувствует, что ему становится некомфортно", - отметил бывший премьер.
Плачевные результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадеживают Зеленского, добавил Азаров.
"То есть сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, как недавно были террористические акты. На мой взгляд, это всё говорит о том, что режиму подходит конец, этому режиму", - считает экс-премьер Украины.