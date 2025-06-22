https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024670591.html

"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского

"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025

"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского

Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на требование Владимира Зеленского о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:04:00+03:00

2025-06-22T17:04:00+03:00

2025-06-22T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на требование Владимира Зеленского о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине."Песенка спета, Зеленский! Большинство украинцев тебя ненавидит", — написал комментатор."Я американец, но ненавижу его еще больше. Он один — как 10 миллионов нелегалов (в смысле халявы). А еще я ненавижу наших политиканов, которые вбухивают в эту черную дыру миллиарды долларов", — отметил другой."Хватит с него и гроба за 40 долларов", — сыронизировал третий."Скоро будет стоять в переходе и попрошайничать — так уж это жулье устроено. Помяните мои слова: когда все закончится, он потребует, чтобы мы отстроили заново его продажную страну. Как уже говорили, ни цента больше!" — поделился мнением еще один пользователь."У Украины кончаются солдаты, никакими деньгами этого не исправить", — заключил читатель.На саммите "Большой семерки" в Канаде глава киевского режима выпрашивал 40 миллиардов долларов ежегодно для поддержки Украины.Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. Так, он говорил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь и выделить Украине новый пакет вооружений. Но их встреча не состоялась, так как глава Белого дома преждевременно покинул форум.На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в бюджете США на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Согласно позиции Белого дома, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает интересам как обеих сторон конфликта, так и Вашингтона, отметил министр.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024592379.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, g7, дональд трамп, пит хегсет