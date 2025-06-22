Рейтинг@Mail.ru
"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024670591.html
"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского
"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского
Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на требование Владимира Зеленского о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:04:00+03:00
2025-06-22T17:04:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
g7
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на требование Владимира Зеленского о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине."Песенка спета, Зеленский! Большинство украинцев тебя ненавидит", — написал комментатор."Я американец, но ненавижу его еще больше. Он один — как 10 миллионов нелегалов (в смысле халявы). А еще я ненавижу наших политиканов, которые вбухивают в эту черную дыру миллиарды долларов", — отметил другой."Хватит с него и гроба за 40 долларов", — сыронизировал третий."Скоро будет стоять в переходе и попрошайничать — так уж это жулье устроено. Помяните мои слова: когда все закончится, он потребует, чтобы мы отстроили заново его продажную страну. Как уже говорили, ни цента больше!" — поделился мнением еще один пользователь."У Украины кончаются солдаты, никакими деньгами этого не исправить", — заключил читатель.На саммите "Большой семерки" в Канаде глава киевского режима выпрашивал 40 миллиардов долларов ежегодно для поддержки Украины.Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. Так, он говорил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь и выделить Украине новый пакет вооружений. Но их встреча не состоялась, так как глава Белого дома преждевременно покинул форум.На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в бюджете США на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Согласно позиции Белого дома, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает интересам как обеих сторон конфликта, так и Вашингтона, отметил министр.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024592379.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, g7, дональд трамп, пит хегсет
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, G7, Дональд Трамп, Пит Хегсет

"Хватит с него и гроба". В США ответили на новое требование Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на требование Владимира Зеленского о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине.
"Песенка спета, Зеленский! Большинство украинцев тебя ненавидит", — написал комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
На Украине рассказали, какую оплеуху США отвесили Зеленскому
Вчера, 09:57
"Я американец, но ненавижу его еще больше. Он один — как 10 миллионов нелегалов (в смысле халявы). А еще я ненавижу наших политиканов, которые вбухивают в эту черную дыру миллиарды долларов", — отметил другой.
"Хватит с него и гроба за 40 долларов", — сыронизировал третий.
"Скоро будет стоять в переходе и попрошайничать — так уж это жулье устроено. Помяните мои слова: когда все закончится, он потребует, чтобы мы отстроили заново его продажную страну. Как уже говорили, ни цента больше!" — поделился мнением еще один пользователь.
Украины кончаются солдаты, никакими деньгами этого не исправить", — заключил читатель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
10 июня, 08:00
На саммите "Большой семерки" в Канаде глава киевского режима выпрашивал 40 миллиардов долларов ежегодно для поддержки Украины.
Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. Так, он говорил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь и выделить Украине новый пакет вооружений. Но их встреча не состоялась, так как глава Белого дома преждевременно покинул форум.
На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в бюджете США на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Согласно позиции Белого дома, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает интересам как обеих сторон конфликта, так и Вашингтона, отметил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому
6 июня, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийG7Дональд ТрампПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала