https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024592379.html

На Украине рассказали, какую оплеуху США отвесили Зеленскому

На Украине рассказали, какую оплеуху США отвесили Зеленскому - РИА Новости, 22.06.2025

На Украине рассказали, какую оплеуху США отвесили Зеленскому

Статья Politico о визите главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США стала ударом по главе киевского режима, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:57:00+03:00

2025-06-22T09:57:00+03:00

2025-06-22T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Статья Politico о визите главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США стала ударом по главе киевского режима, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."После оплеухи, которую закатили Зеленскому и Ермаку через статью в Politico, им надо крепко думать над тем, с чем ехать (и ехать ли) на саммит НАТО в Гаагу", — написал он.По словам политика, американцы послали Киеву четкий сигнал о том, что старые призывы о финансовой помощи и санкциях против России уже не возымеют действия и нужно предлагать новые пути для урегулирования конфликта."Поэтому надо ехать и говорить о прекращении огня — но не лозунгами, а с конкретными пунктами, которые готова принять Украина для прекращения огня. Если такого предложения от Зеленского не поступит, то встреча в Гааге просто не состоится, либо будет формальной, как у Ермака с Рубио в коридоре", — заключил Дубинский.В четверг газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал. Кроме того, один из собеседников издания назвал Ермака обузой для Киева.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, александр дубинский, андрей ермак, владимир зеленский