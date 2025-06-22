Рейтинг@Mail.ru
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 22.06.2025 (обновлено: 13:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024572698.html
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского
Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:05:00+03:00
2025-06-22T13:33:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. &lt;…&gt; Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться. &lt;…&gt; Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он.При этом, несмотря на ужасное состояние своей страны, Зеленский и дальше продолжит провоцировать Россию, чтобы довести конфликт до максимально возможной эскалации, резюмировал Соскин.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024563197.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского

Соскин: Зеленский будет продолжать войну, несмотря ни на что

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться. <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он.
Здание Организации объединенных наций - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Союз распался": в Европе рассказали, как США и Россия унизили Украину
Вчера, 04:42
При этом, несмотря на ужасное состояние своей страны, Зеленский и дальше продолжит провоцировать Россию, чтобы довести конфликт до максимально возможной эскалации, резюмировал Соскин.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Где ступает нога русского солдата": Путин ответил на главный вопрос об СВО
20 июня, 21:06
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала