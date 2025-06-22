https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024572698.html
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского
Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:05:00+03:00
2025-06-22T07:05:00+03:00
2025-06-22T13:33:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться. <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он.При этом, несмотря на ужасное состояние своей страны, Зеленский и дальше продолжит провоцировать Россию, чтобы довести конфликт до максимально возможной эскалации, резюмировал Соскин.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024563197.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского
Соскин: Зеленский будет продолжать войну, несмотря ни на что