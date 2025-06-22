https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024572698.html

"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского

"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 22.06.2025

"Будет бойня": на Украине раскрыли жуткий план Зеленского

Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:05:00+03:00

2025-06-22T07:05:00+03:00

2025-06-22T13:33:00+03:00

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олег соскин

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта и будет делать все возможное, чтобы продолжать военные действия — такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться. <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он.При этом, несмотря на ужасное состояние своей страны, Зеленский и дальше продолжит провоцировать Россию, чтобы довести конфликт до максимально возможной эскалации, резюмировал Соскин.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024563197.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин