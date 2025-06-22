https://ria.ru/20250622/zakhoroneniya-2024595408.html

МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом

МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025

МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом

Инициативы о переносе российских воинских захоронений за рубежом контрпродуктивны, перенос даже одного воинского захоронения на территорию РФ по ее инициативе... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:20:00+03:00

2025-06-22T10:20:00+03:00

2025-06-22T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Инициативы о переносе российских воинских захоронений за рубежом контрпродуктивны, перенос даже одного воинского захоронения на территорию РФ по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться в недружественных государствах, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. “Полагаем, что поддержка указанных инициатив контрпродуктивна. Продолжим и далее самым внимательным образом следить за состоянием наших захоронений за границей. Видим в этой работе существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории и отрицанию освободительной миссии Красной Армии в Европе”, - рассказал собеседник агентства. При этом Климов подчеркнул, что перенос даже одного воинского захоронения в Россию по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться власти недружественных государств. Как напомнил директор консульского департамента МИД РФ, расположенные за рубежом российские воинские захоронения, монументы и памятники олицетворяют героизм советских солдат в борьбе с фашизмом, демонстрируют роль СССР в освобождении Европы и ”являются немым укором для тех представителей недружественных России государств, которые ставят своей целью стереть из общественной памяти воплощенные в камне свидетельства беспримерного подвига наших героев”. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20250622/mid-2024593372.html

https://ria.ru/20250408/peskov-2009994880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)