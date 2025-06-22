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МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025
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МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом
МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025
МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом
Инициативы о переносе российских воинских захоронений за рубежом контрпродуктивны, перенос даже одного воинского захоронения на территорию РФ по ее инициативе... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:20:00+03:00
2025-06-22T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Инициативы о переносе российских воинских захоронений за рубежом контрпродуктивны, перенос даже одного воинского захоронения на территорию РФ по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться в недружественных государствах, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. “Полагаем, что поддержка указанных инициатив контрпродуктивна. Продолжим и далее самым внимательным образом следить за состоянием наших захоронений за границей. Видим в этой работе существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории и отрицанию освободительной миссии Красной Армии в Европе”, - рассказал собеседник агентства. При этом Климов подчеркнул, что перенос даже одного воинского захоронения в Россию по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться власти недружественных государств. Как напомнил директор консульского департамента МИД РФ, расположенные за рубежом российские воинские захоронения, монументы и памятники олицетворяют героизм советских солдат в борьбе с фашизмом, демонстрируют роль СССР в освобождении Европы и ”являются немым укором для тех представителей недружественных России государств, которые ставят своей целью стереть из общественной памяти воплощенные в камне свидетельства беспримерного подвига наших героев”. Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
https://ria.ru/20250622/mid-2024593372.html
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россия, ссср, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
МИД прокомментировал инициативы о переносе воинских захоронений за рубежом

Климов назвал идеи о переносе воинских захоронений за рубежом контрпродуктивными

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Инициативы о переносе российских воинских захоронений за рубежом контрпродуктивны, перенос даже одного воинского захоронения на территорию РФ по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться в недружественных государствах, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
“Полагаем, что поддержка указанных инициатив контрпродуктивна. Продолжим и далее самым внимательным образом следить за состоянием наших захоронений за границей. Видим в этой работе существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории и отрицанию освободительной миссии Красной Армии в Европе”, - рассказал собеседник агентства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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При этом Климов подчеркнул, что перенос даже одного воинского захоронения в Россию по ее инициативе создаст прецедент, которым могут воспользоваться власти недружественных государств.
Как напомнил директор консульского департамента МИД РФ, расположенные за рубежом российские воинские захоронения, монументы и памятники олицетворяют героизм советских солдат в борьбе с фашизмом, демонстрируют роль СССР в освобождении Европы и ”являются немым укором для тех представителей недружественных России государств, которые ставят своей целью стереть из общественной памяти воплощенные в камне свидетельства беспримерного подвига наших героев”.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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