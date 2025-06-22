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Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои дела, заявила Захарова

Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои дела, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025

Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои дела, заявила Захарова

Москва и Пекин не желают вмешательства Вашингтона в свои внутренние дела, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:12:00+03:00

2025-06-22T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва и Пекин не желают вмешательства Вашингтона в свои внутренние дела, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят того, чтобы Иран создал ядерное оружие."Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань", — написала Захарова в Telegram-канале. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва и Пекин говорят сами за себя и соответствующие заявления об агрессии Израиля и США опубликованы их внешнеполитическими ведомствами.Вэнс ранее в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/iran-2024692988.html

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