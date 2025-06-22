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Россия готова к достижению целей по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024579590.html
Россия готова к достижению целей по Украине, заявила Захарова
Россия готова к достижению целей по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025
Россия готова к достижению целей по Украине, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что РФ готова к достижению своих целей по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:41:00+03:00
2025-06-22T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что РФ готова к достижению своих целей по Украине как политическими, так и военными средствами. По ее словам, международное признание принадлежности к РФ Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей представляется собой обязательное условие. Захарова добавила, что на повестке дня остаются демилитаризация и денацификация Украины, отмена санкций, отказ от ордеров на арест и судебных разбирательств, а также возвращение замороженных на Западе российских активов. "Мы выступаем за юридически обязывающие соглашения с надежными механизмами для гарантирования национальных интересов России, в том числе в сфере безопасности, чтобы предотвратить возобновление конфликта. Россия все еще готова достигать этих целей как политическими, так и военными средствами", - подчеркнула представитель МИД РФ. Она также отметила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для него.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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россия, украина, республика крым, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Мария Захарова, В мире
Россия готова к достижению целей по Украине, заявила Захарова

МИД: РФ готова к достижению целей по Украине политическими и военными средствами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что РФ готова к достижению своих целей по Украине как политическими, так и военными средствами.
По ее словам, международное признание принадлежности к РФ Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей представляется собой обязательное условие. Захарова добавила, что на повестке дня остаются демилитаризация и денацификация Украины, отмена санкций, отказ от ордеров на арест и судебных разбирательств, а также возвращение замороженных на Западе российских активов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Мы выступаем за юридически обязывающие соглашения с надежными механизмами для гарантирования национальных интересов России, в том числе в сфере безопасности, чтобы предотвратить возобновление конфликта. Россия все еще готова достигать этих целей как политическими, так и военными средствами", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Она также отметила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для него.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымМария ЗахароваВ мире
 
 
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