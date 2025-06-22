https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html

Захарова оценила переговоры России и Украины

Захарова оценила переговоры России и Украины - РИА Новости, 22.06.2025

Захарова оценила переговоры России и Украины

Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:10:00+03:00

2025-06-22T08:10:00+03:00

2025-06-22T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

мария захарова

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche."Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере <…>. Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими <…>. Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса <…>. Думаю, мы движемся в правильном направлении", — отметила собеседница французского издания.Дипломат рассказала о позиции России:"Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии".Захарова высказалась и на тему эвакуированных детей:"Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся".Обвинения Киева в похищении детейПо итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.

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https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html

https://ria.ru/20250620/deti-2024179044.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

россия

украина

киев

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