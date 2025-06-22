Захарова оценила переговоры России и Украины
Захарова: переговоры с Киевом идут в правильном направлении
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche.
"Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере <…>. Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими <…>. Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса <…>. Думаю, мы движемся в правильном направлении", — отметила собеседница французского издания.
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Дипломат рассказала о позиции России:
- в приоритете — разрешение глубинных причин конфликта:
«
"Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии".
- Москва готова к достижению целей как политическими, так и военными средствами;
- обязательное условие — международное признание вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России;
- отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для Украины.
Захарова высказалась и на тему эвакуированных детей:
- Киев и Запад эксплуатирует ее, распространяя небылицы;
- Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий:
«
"Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся".
Обвинения Киева в похищении детей
По итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.