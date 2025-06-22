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Захарова оценила переговоры России и Украины - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 22.06.2025 (обновлено: 09:36 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html
Захарова оценила переговоры России и Украины
Захарова оценила переговоры России и Украины - РИА Новости, 22.06.2025
Захарова оценила переговоры России и Украины
Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:10:00+03:00
2025-06-22T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
мария захарова
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche."Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере &lt;…&gt;. Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими &lt;…&gt;. Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса &lt;…&gt;. Думаю, мы движемся в правильном направлении", — отметила собеседница французского издания.Дипломат рассказала о позиции России:"Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии".Захарова высказалась и на тему эвакуированных детей:&quot;Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся&quot;.Обвинения Киева в похищении детейПо итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, НАТО, В мире
Захарова оценила переговоры России и Украины

Захарова: переговоры с Киевом идут в правильном направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Переговоры с Киевом идут в правильном направлении, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Journale du Dimanche.
"Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере <…>. Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими <…>. Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса <…>. Думаю, мы движемся в правильном направлении", — отметила собеседница французского издания.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
19 июня, 01:41
Дипломат рассказала о позиции России:
  • в приоритете — разрешение глубинных причин конфликта:
«
"Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
  • Москва готова к достижению целей как политическими, так и военными средствами;
  • обязательное условие — международное признание вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России;
  • отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для Украины.
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Захарова высказалась и на тему эвакуированных детей:
  • Киев и Запад эксплуатирует ее, распространяя небылицы;
  • Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий:
«

"Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
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Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова
20 июня, 12:23

Обвинения Киева в похищении детей

По итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Капитуляция плюс позор и голод: Украина приползет к России на коленях
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийНАТОВ мире
 
 
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