https://ria.ru/20250622/zaharova-2024696940.html

Захарова прокомментировала слова Гросси о необходимости переговоров

Захарова прокомментировала слова Гросси о необходимости переговоров - РИА Новости, 22.06.2025

Захарова прокомментировала слова Гросси о необходимости переговоров

Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем, сложно было не разглядеть откуда они прилетели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:17:00+03:00

2025-06-22T21:17:00+03:00

2025-06-22T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем, сложно было не разглядеть откуда они прилетели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости как можно скорее вернуться за стол переговоров. "В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html

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