https://ria.ru/20250622/zaes-2024676692.html

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.06.2025

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что украинские власти осознали бесполезность дальнейших угроз и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:08:00+03:00

2025-06-22T08:08:00+03:00

2025-06-22T17:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что украинские власти осознали бесполезность дальнейших угроз и запугивания сотрудников Запорожской АЭС. "Угроз гораздо меньше, во-первых, потому что уже они (власти Украины - ред.) сами понимают, что это бесполезно", - сказал Балицкий. При этом губернатор подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. "В основном бьют по зданию администрации и по периферии", - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html

https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины