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Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:08 22.06.2025 (обновлено: 17:44 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/zaes-2024676692.html
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.06.2025
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что украинские власти осознали бесполезность дальнейших угроз и... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:08:00+03:00
2025-06-22T17:44:00+03:00
пмэф-2025
россия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что украинские власти осознали бесполезность дальнейших угроз и запугивания сотрудников Запорожской АЭС. "Угроз гораздо меньше, во-первых, потому что уже они (власти Украины - ред.) сами понимают, что это бесполезно", - сказал Балицкий. При этом губернатор подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. "В основном бьют по зданию администрации и по периферии", - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html
https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html
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россия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2025, Россия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Балицкий: в Киеве осознали бесполезность запугивания сотрудников ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что украинские власти осознали бесполезность дальнейших угроз и запугивания сотрудников Запорожской АЭС.
"Угроз гораздо меньше, во-первых, потому что уже они (власти Украины - ред.) сами понимают, что это бесполезно", - сказал Балицкий.
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При этом губернатор подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.
"В основном бьют по зданию администрации и по периферии", - подчеркнул губернатор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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