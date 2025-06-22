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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Несколько взрывов прогремело в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:59:00+03:00
2025-06-22T11:59:00+03:00
2025-06-22T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает телеканал "Общественное". "В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.40 мск, в ряде регионов Украины, в том числе и на территории подконтрольной ВСУ части Херсонской области, объявлена воздушная тревога. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы