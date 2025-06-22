https://ria.ru/20250622/vsu-2024689031.html

При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области

При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025

При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:41:00+03:00

2025-06-22T19:41:00+03:00

2025-06-22T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, в результате атак дронов в селе Ржевка Шебекинского округа ранены врач, фельдшер, водитель машины скорой помощи и водитель автобуса. "Также в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю... В селе Зиборовка социальный объект атакован FPV-дроном - повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника загорелась крыша хозпостройки… Над Белгородским районом сбит беспилотник... Село Отрадное подверглось артобстрелу... В селе Нижний Ольшанец в результате атаки беспилотника на территории домовладения повреждены надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона поврежден корпус сельхозпредприятия", - написал Гладков. Он добавил, что еще одно предприятие атаковано дроном в поселке Уразово Валуйского округа. На участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю. Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке вражеских дронов, в результате ударов пяти дронов повреждены три домовладения, три автомобиля и сельхозпредприятие. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковой автомобиль и гараж на территории предприятия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины