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При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/vsu-2024689031.html
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:41:00+03:00
2025-06-22T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, в результате атак дронов в селе Ржевка Шебекинского округа ранены врач, фельдшер, водитель машины скорой помощи и водитель автобуса. "Также в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю... В селе Зиборовка социальный объект атакован FPV-дроном - повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника загорелась крыша хозпостройки… Над Белгородским районом сбит беспилотник... Село Отрадное подверглось артобстрелу... В селе Нижний Ольшанец в результате атаки беспилотника на территории домовладения повреждены надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона поврежден корпус сельхозпредприятия", - написал Гладков. Он добавил, что еще одно предприятие атаковано дроном в поселке Уразово Валуйского округа. На участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю. Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке вражеских дронов, в результате ударов пяти дронов повреждены три домовладения, три автомобиля и сельхозпредприятие. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковой автомобиль и гараж на территории предприятия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали 10 белгородских населенных пунктов, есть пострадавшие

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак дронов в селе Ржевка Шебекинского округа ранены врач, фельдшер, водитель машины скорой помощи и водитель автобуса.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
"Также в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю... В селе Зиборовка социальный объект атакован FPV-дроном - повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника загорелась крыша хозпостройки… Над Белгородским районом сбит беспилотник... Село Отрадное подверглось артобстрелу... В селе Нижний Ольшанец в результате атаки беспилотника на территории домовладения повреждены надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона поврежден корпус сельхозпредприятия", - написал Гладков.
Он добавил, что еще одно предприятие атаковано дроном в поселке Уразово Валуйского округа. На участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю. Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке вражеских дронов, в результате ударов пяти дронов повреждены три домовладения, три автомобиля и сельхозпредприятие. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковой автомобиль и гараж на территории предприятия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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