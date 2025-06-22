https://ria.ru/20250622/vsu-2024636249.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.06.2025

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в результате прилета снаряда ВСУ по частному дому в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:12:00+03:00

2025-06-22T14:12:00+03:00

2025-06-22T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате прилета снаряда ВСУ по частному дому в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате прилета снаряда ВСУ по частному дому ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что от детонации боеприпаса домовладение частично разрушено.

https://ria.ru/20250621/vsu-2024491975.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины