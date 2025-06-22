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ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/vsu--2024678159.html
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях - РИА Новости, 22.06.2025
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях
Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:49:00+03:00
2025-06-22T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
нежин
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по складам и оборонным позициям украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черниговская область - два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы - работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область - два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, нежин, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Нежин, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по складам и оборонным позициям украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область - два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы - работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область - два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района", - заявил Лебедев.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьНежинЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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