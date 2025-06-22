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ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях - РИА Новости, 22.06.2025
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях
Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:49:00+03:00
2025-06-22T17:49:00+03:00
2025-06-22T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по складам и оборонным позициям украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черниговская область - два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы - работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область - два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Нежин, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях