https://ria.ru/20250622/vsu--2024678159.html

ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях - РИА Новости, 22.06.2025

ВС России ударили по складам ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:49:00+03:00

2025-06-22T17:49:00+03:00

2025-06-22T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

нежин

черниговская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Нежина Черниговской области по скрытым складам и перемещениям техники ВСУ, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области по складам и оборонным позициям украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черниговская область - два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы - работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область - два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

нежин

черниговская область

россия

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запорожская область, нежин, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия