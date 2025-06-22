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Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.06.2025
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена и сначала надо провести "домашнюю работу" РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:53:00+03:00
2025-06-22T12:53:00+03:00
2025-06-22T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена и сначала надо провести "домашнюю работу" на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что лидеры понимают необходимость их встречи и у них действительно есть намерение ее провести. "Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. И сначала на экспертном уровне нужно проделать еще "домашнюю работу". А потом уже настанет черед такой встречи", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024073974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле
Песков: Путин и Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена