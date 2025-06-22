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Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.06.2025
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12:53 22.06.2025 (обновлено: 12:54 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vstrecha-2024620141.html
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.06.2025
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена и сначала надо провести "домашнюю работу" РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:53:00+03:00
2025-06-22T12:54:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена и сначала надо провести "домашнюю работу" на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что лидеры понимают необходимость их встречи и у них действительно есть намерение ее провести. "Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. И сначала на экспертном уровне нужно проделать еще "домашнюю работу". А потом уже настанет черед такой встречи", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024073974.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп понимают необходимость встречи, заявили в Кремле

Песков: Путин и Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча должна быть хорошо подготовлена и сначала надо провести "домашнюю работу" на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что лидеры понимают необходимость их встречи и у них действительно есть намерение ее провести.
"Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. И сначала на экспертном уровне нужно проделать еще "домашнюю работу". А потом уже настанет черед такой встречи", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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