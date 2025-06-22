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В Петербурге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2025
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20:30 22.06.2025 (обновлено: 20:40 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/voyna-2024693837.html
В Петербурге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
В Петербурге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2025
В Петербурге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:30:00+03:00
2025-06-22T20:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Здесь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов к вечному огню. Затем состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к монументу "Мать-Родина". В церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и депутаты Законодательного собрания, представители правительства и Законодательного собрания Ленинградской области, командования Военно-Морского Флота, Ленинградского военного округа, силовых ведомств, представители Конституционного Суда РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Цветы возложили почетные граждане Санкт-Петербурга – председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. Также память погибших почтили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители крупнейших конфессий, общественных и молодёжных организаций, делегации национально-культурных объединений. Торжественно-траурные церемонии прошли на Серафимовском кладбище, Богословском кладбище и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ночь на 22 июня в городе прошла традиционная Молодежная акция "Свеча памяти" на Дворцовой площади с участием молодежных общественных объединений Петербурга. Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда.
https://ria.ru/20250622/putin--2024614033.html
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общество, санкт-петербург, ленинград, россия, александр гуцан, александр беглов, николай бондаренко, совет федерации рф, свеча памяти
Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Александр Гуцан, Александр Беглов, Николай Бондаренко, Совет Федерации РФ, Свеча памяти
В Петербурге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

На Пискаревском кладбище в Петербурге почтили память погибших в годы войны

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаТоржественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Здесь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов к вечному огню. Затем состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к монументу "Мать-Родина".
Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 12:09
В церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и депутаты Законодательного собрания, представители правительства и Законодательного собрания Ленинградской области, командования Военно-Морского Флота, Ленинградского военного округа, силовых ведомств, представители Конституционного Суда РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.
Цветы возложили почетные граждане Санкт-Петербурга – председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.
Также память погибших почтили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители крупнейших конфессий, общественных и молодёжных организаций, делегации национально-культурных объединений.
Торжественно-траурные церемонии прошли на Серафимовском кладбище, Богословском кладбище и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В ночь на 22 июня в городе прошла традиционная Молодежная акция "Свеча памяти" на Дворцовой площади с участием молодежных общественных объединений Петербурга.
Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда.
Торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориале павшим воинам в Тиргартене, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Берлине почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом
Вчера, 14:51
 
ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградРоссияАлександр ГуцанАлександр БегловНиколай БондаренкоСовет Федерации РФСвеча памяти
 
 
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