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Третья мировая война началась

Третья мировая война началась - РИА Новости, 22.06.2025

Третья мировая война началась

Бомбежки авиацией США ядерных объектов Ирана, базы обогащения атома в комплексе Фордо — это начало третьей мировой войны. Ядерное оружие больше никого не... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:18:00+03:00

2025-06-22T15:18:00+03:00

2025-06-22T17:15:00+03:00

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Бомбежки авиацией США ядерных объектов Ирана, базы обогащения атома в комплексе Фордо — это начало третьей мировой войны. Ядерное оружие больше никого не останавливает, а нанесение ударов по атомным объектам, по сути, санкционировано как Израилем, не получившим решительного отпора на международном уровне, так теперь еще и США. Так много перейдено красных линий, что уже непонятно, остались ли еще какие-то не перейденные.Это все касается напрямую и России. Киевские нацисты уже пытались неоднократно наносить удары по ядерным объектам на территории России, а атаки на аэродромы стратегической авиации, удивительно напоминающие тактику израильтян в Иране, не оставляют сомнений: теперь это вполне допустимый способ ведения военных действий против кого бы то ни было. Если прямых ядерных ударов пока нет, то это дело времени. Атомный ящик Пандоры открыт. Много раз к ядерному оружию применяли метафору Антона Чехова о пистолете на сцене: "Если в первом акте вы повесили пистолет на стену, то в следующем из него надо выстрелить. Иначе не вешайте его туда." Пистолет повесили на стену в первом акте, каковым была холодная война. Стрелять из него начинают сейчас. И это неизбежно. Все изобретенное людьми оружие рано или поздно приводилось в действие. Сергей Караганов давно начал говорить об этом, но все посчитали его паникером или тем, кто сгущает краски. Он же просто предупреждал о неизбежном.Однако чтобы представить себе ядерные войны будущего, стоит задуматься, под какими идеологическими знаменами они будут вестись? На какое будущее они рассчитаны, ведь, начиная мировую войну, надо иметь хотя бы самое приблизительное представление о том, что будет потом.Давайте посмотрим на ситуацию глазами глобалистов — тех, кого Трамп и его сторонники совсем еще недавно называли "глубинным государством", но чьим инструментом они сами на глазах становятся. Идеология глобализма и их взгляд в будущее состоят из двух тактов.Первый такт заключается в том, чтобы установить тотальную власть мирового правительства и упразднить суверенные государства — рудименты Вестфальской системы. Для этого надо осуществить тотальное смешение всех народов, отменить национальные границы и превратить все человечество в единый плавильный котел. Кроме того, надо довести принцип индивидуализма до предела и отменить пол, сделав его вопросом выбора (как раньше либералы сделали вопросом выбора конфессию, сословие, нацию). Те, кто препятствует этому и выступает за суверенитет и традиционные ценности, должны быть уничтожены. Так видел себе будущее коллективный Запад до Трампа, уже воюя против России на Украине, готовясь к войне с Китаем и размывая исламский мир цветными революциями, а то и прямыми вторжениями. Заодно глобалисты раскачивали и власть хиндутвы в Индии.Уже первый такт предполагал использование ядерного оружия, так как препятствия на пути мирового правительства надо уничтожать любой ценой, а человечества в целом тут не жалко — его и так с избытком, если считать чисто количественно.Второй такт предполагается еще более радикальный: осознанное преодоление и даже упразднение человечества в пользу сильного искусственного интеллекта. Это называется сингулярностью и стало расхожим концептом глобалистов-футурологов. Вначале мигранты замещают коренное население, трансгендеры — два естественных пола и традиционные семьи, и, наконец, самих мигрантов и трансгендеров заменяют ИИ и киборги. Еще больше оснований применить в этом такте ядерное оружие против того, кто безнадежно устарел. Человечество — это как ранний кнопочный телефон или первые компьютеры с перфокартами, ему место на помойке вместе с ядерными отходами.К этому все шло до победы Трампа, когда коллективный Запад двигался по этому плану. Трамп и его MAGA-движение (Make America Great Again) победили на выборах в США именно потому, что выступили против такого проекта будущего. Это включало антимилитаризм, антиинтервенционизм, отказ от нелегальной миграции и запрет ЛГБТ*. То есть будущее виделось скорее в условиях многополярного мира (о чем прямо высказался госсекретарь США Марко Рубио), а ядерное уничтожение человечества отменялось или откладывалось. Предполагалось также свернуть конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, развязанные глобалистами.Трамп недолго следовал своей MAGA-программе. Кое-что он осуществил: ЛГБТ если не запретил, то существенно потеснил, начал жестко выявлять и выбрасывать нелегальных мигрантов. Даже глобалистскую штаб-квартиру по экспорту либерализма и цветных революций — USAID — закрыл и всех ее сотрудников уволил. Казалось бы, ядерный холокост откладывается, а все внимание переносится на Северо-Американский континент — на Канаду, остающуюся в руках глобалистов, и Гренландию.Однако едва мир вздохнул с облегчением, а сама американская электоральная база MAGA возрадовалась и исполнилась надежд на альтернативное будущее — без войн и ядерной зимы, как Израиль начал войну против Ирана, атаковал его ядерный потенциал, а Трамп включился в эту войну и нанес бомбовые удары по Фордо — станции ядерных разработок в Иране. И снова крутой поворот в отношении будущего и, по сути, начало третьей мировой войны. Ведь если открыть ящик Пандоры, его не закроешь. Трамп его открыл. И каков же образ этого будущего с учетом идеологии самого Трампа, во многом все же расходящейся (хотя и не так сильно, как все надеялись) с либеральным глобализмом?Если принять за гипотезу, что то самое глобалистское "глубинное государство", которое пытался отменить Трамп, оказалось сильнее, чем все думали, то, может быть, именно оно и воспользовалось Трампом и его националистически ориентированной программой. Только если трамписты считали, что национализм будет означать сосредоточение на внутренних проблемах США и искоренение глобалистов, то "глубинное государство" имело на этот счет свои соображения. Но какие?Наиболее логично предположить следующее: планы глобалистов по плавной и добровольной передаче власти мировому правительству стали буксовать, а потом и вовсе зашли в тупик. Подъем России и Китая, движение в сторону цивилизационного суверенитета Индии, исламского мира, Африки и Латинской Америки, появление и усиление БРИКС прямо противопоставляли многополярность глобальной однополярности. И война коллективного либерал-глобалистского Запада против Мирового большинства, пусть даже ядерная, могла закончиться не в пользу Запада.Тогда-то и было принято коварное решение не противостоять консервативному повороту, росту национализма и популизма, а также укреплению многополярности, а воспользоваться этим в своих целях. Установление мирового правительства было решено отложить, а пока принять промежуточный проект "столкновения цивилизаций". Для этого и был попущен приход к власти в США националиста Трампа. Знаком стал "салют Беллами", двоекратно проделанный Илоном Маском, а затем Стивом Бэнноном и другими участниками Конференции консервативного политического действия (CPAC), где присутствовал вице-президент США Джэй Ди Вэнс. Теперь лицом Америки стал именно национализм. Вроде это прямо противоположно интернационализму глобалистов. Но если принять во внимание долгосрочные планы по развязыванию ядерной войны, то именно так и можно было наибыстрейшим образом добиться результатов.Другой ультранационалистический режим — правительство Нетаньяху в Израиле — стал еще одной инстанцией по разжиганию "столкновения цивилизаций". И здесь метод ведения войны израильтян с палестинцами, практики массового геноцида мирного населения Газы снова напоминают именно те режимы, жертвами которых сами евреи стали в период Второй мировой войны. Нетаньяху — это израильская версия "салюта Беллами". Удары по Ливану и теперь провокация войны с Ираном полностью вписываются в эту ролевую модель. А ядерный потенциал Ирана, по которому наносят удары израильтяне, — и есть активация грязной бомбы, то есть начало ядерного конфликта. Теперь в это включился еще и Трамп.Но и это не все. Украина в ее нынешнем состоянии — еще один инструмент глобалистов. А там неонацизм процветает уже в самой откровенной форме, а реабилитация нацистских преступников, преследования по языковому и религиозному признаку стали повседневной практикой. И снова ядерный фактор. Постоянные обстрелы Запорожской АЭС, попытки атаковать Курскую АЭС и, наконец, нападение на российскую ядерную триаду. И все это, безусловно, не просто с одобрением глобалистов, а под их прямым контролем и по их указанию.А вот пробная стычка двух ядерных держав — Пакистана и Индии — не из той же категории? Кстати, тех кто ее спровоцировал, так и не установили.Осталось лишь втянуть в дело Китай и Северную Корею. И дождаться, когда Россия, у которой лопнет терпение, включится в процесс ядерной эскалации.Главный вывод: вполне вероятно, что именно глобалисты решили иначе оформить ядерный конфликт, к которому вели и ранее. Не просто противостояние коллективного Запада и многополярного человечества (тут можно и проиграть), а войну всех со всеми, используя в своих целях даже своих врагов, таких как Трамп. В таком случае мировое правительство будет установлено не сейчас, а после ядерной войны, когда значительная часть человечества погибнет, оставшиеся взмолятся о любом мире на любых основаниях, а роботы и искусственный интеллект как раз займут лидирующие позиции, так как современные войны зависят почти исключительно от них. Таким образом, сингулярность придет не добровольно, а через волну тотального насилия.И вот тут-то и открывается значение "салюта Беллами". Очевидно, что ни социализм, ни либерализм больше никого вдохновить не способны. Это идеологические фантомные боли безвозвратно ушедшего прошлого. Эти идеологии отжили свое, превратились в кич и сгнившее уродство. Когда-то они внушали энтузиазм, сейчас же полностью обрыдли. Энергии — на стороне популизма и подчас национализма, консервативной революции.Раньше либералы давили любой намек на патриотизм и всячески высмеивали консерваторов. Теперь они решили сменить тактику. Сначала потренировались на украинском неонацизме. И это, приходится признать, оказалось весьма эффективным: распадающаяся на куски страна с растерянным населением и битвами олигархов под властью откровенных сумасшедших превратилась в спаянное эффективное оружие, живущее ненавистью и яростью. В таком состоянии общество с "салютом Беллами" и факельными шествиями способно убивать всех вокруг и даже само себя. Отсюда и грязная бомба, яростное сопротивление русской армии и непрекращающиеся теракты.Видя, как это работает, глобалисты, скорее всего, решили не убивать Трампа прежде времени. И вот теперь пользуются им для тех же целей — фактически они уже развязали третью мировую войну. В отличие от выдохшихся коммунизма и либерализма, национализм свой энергетический потенциал во многом сохранил. И чем громче все повторяют "никогда больше", тем ближе это "возвращение варваров" — от MAGA до радикального ислама, от киевского режима до ультраправого сионизма с его "Торой Войны" Ицхака Шапиры, от индийской хиндутвы до "коричневых беретов" латиноамериканского восстания в Калифорнии и Техасе, от BLM и критической расовой теории до нового евромилитаризма Мерца, Макрона и Стармера. Кто такая Джорджа Мелони, наверное, все представляют. Это тоже "салют Беллами". Как нашу страну глобалисты называют на Западе, думаю, не стоит напоминать. Сами догадайтесь.Получается, что глобалисты решили сменить тактику. Не бороться с подъемом национализма и многополярности, а, наоборот, пойти им навстречу, но только на условии войны всех против всех — желательно ядерной или перерастающей в ядерную. А вот потом, по их задумке, и будет установлено мировое правительство, произойдет сингулярность. И наступит то, что христианская традиция называет "царством антихриста". И то, что ядерный конфликт уже разгорается на Святой земле, а начало ему положили израильские политики, считающие, что прокладывают путь приходу Мошиаха, а шииты отвечают им упованием на то, что скоро в дело вступит "сокрытый Имам" — Махди, которому суждено победить Дадджала, — все это не может быть простой случайностью.Что же России делать в такой ситуации? Глупее всего продолжать ролевые игры кота Леопольда, хвататься за останки мирного социалистического и наивного старолиберального мировоззрения, уповая на ООН и дружбу народов. Такая беспечность в условиях уже начавшейся, по сути, третьей мировой войны была бы не просто ошибочной, но преступной. Пора трезво взглянуть правде в глаза. Что мы готовы противопоставить "салюту Беллами", когда те, кто им приветствует друг друга, человеческого языка и гуманистических соображений не понимают? Спросите, если что, у пропущенных через мясорубку детей Газы.В свое время нацистской Германии мы противопоставили жесткую тоталитарную идеологию, подтянутую и довольно агрессивную, требующую полного самопожертвования во имя класса и страны. Постепенно она выдохлась. И к ней вернуться невозможно. А вот теперь нам противостоит мир, в котором снова, как тогда, начинает все решать только одно: фактор грубой силы, решимость на предельно аморальный и даже самоубийственный поступок, постоянно увеличивающаяся скорость решений и действий, бесконечная и феноменально дерзкая тотальная ложь, спокойно выдающая жертву за палача и наоборот.И тут, в этом отвязавшемся мире, Россия — как кот Леопольд с мультипликационным миролюбивым сознанием, готовая щадить врага и договариваться с теми, кто все это нам и организовал. Без идеологии, только с лучшими намерениями, дружелюбием и суверенной просьбой — если можно, оставить нас в покое. А в ответ: нельзя. И ядерное оружие ни от чего никого не спасет и не защитит. Более того, видимо, те, кто все это планирует, уже решились на то, что эта начавшаяся война будет ядерной.Поэтому нам прежде всего необходима идеология. Новая и живая, энергетически насыщенная, резкая, свежая, мобилизующая, взрывающая запасы внутренней энергии человека. Идеология святой и бесконечной Русской Силы.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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