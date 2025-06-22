https://ria.ru/20250622/volgograd-2024594598.html

На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда

На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда - РИА Новости, 22.06.2025

На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда

Первый обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда открыли на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта "Бастионы Памяти", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:21:00+03:00

2025-06-22T10:21:00+03:00

2025-06-22T10:21:00+03:00

республика саха (якутия)

общество

сталинград

волгоград

волгоградская область

айсен николаев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЯКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Первый обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда открыли на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта "Бастионы Памяти", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие первого памятного обелиска "Якутянам — защитникам Сталинграда 1942–1943 гг.". Монумент установлен на мемориальном кладбище в честь воинов-якутян, героически сражавшихся в составе Красной Армии в Сталинградской битве. Это первый памятный знак, открытый в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Победы", стартовавшего в год 80-летия Великой Победы", - рассказали в пресс-службе. Глава республики Айсен Николаев и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов приняли участие в церемонии. Перед открытием памятного знака делегация республики возложила цветы в Зале воинской славы, к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Малой братской могиле. По словам главы региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Якутии ушли более 62 тысяч человек, из которых свыше 38 тысяч не вернулись домой. Только в Сталинградской битве сражались более 10 тысяч солдат и офицеров из республики. Николаев поблагодарил руководство области и жителей региона за бережное отношение к памяти павших. Отмечается, что мемориал представляет собой гранитную плиту с якутским национальным орнаментом. На ней выгравирована надпись на русском и якутском языках: "Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии". Автор проекта — якутский архитектор Андрей Ядрихинский, участник республиканской инициативы "Сохраним памятники". Проект "Бастионы Памяти", начатый в Якутии в год 80-летия Великой Победы, предусматривает установку подобных мемориалов в регионах, где сражались воины из республики. В ближайшее время памятные знаки появятся в Смоленской, Псковской, Калужской и Новгородской областях — с указанием имён павших. Финансирование проекта осуществляется за счёт благотворительных средств предприятий, государственных и негосударственных фондов, муниципалитетов, общественных организаций и потомков павших солдат.

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013139826.html

https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html

https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000586925.html

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Ольга Фомченкова

общество, сталинград, волгоград, волгоградская область, айсен николаев, 80-летие победы в великой отечественной войне