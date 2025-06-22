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На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда - РИА Новости, 22.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
10:21 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/volgograd-2024594598.html
На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда
На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда - РИА Новости, 22.06.2025
На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда
Первый обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда открыли на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта "Бастионы Памяти", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:21:00+03:00
2025-06-22T10:21:00+03:00
республика саха (якутия)
общество
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волгоград
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айсен николаев
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ЯКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Первый обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда открыли на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта "Бастионы Памяти", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие первого памятного обелиска "Якутянам — защитникам Сталинграда 1942–1943 гг.". Монумент установлен на мемориальном кладбище в честь воинов-якутян, героически сражавшихся в составе Красной Армии в Сталинградской битве. Это первый памятный знак, открытый в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Победы", стартовавшего в год 80-летия Великой Победы", - рассказали в пресс-службе. Глава республики Айсен Николаев и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов приняли участие в церемонии. Перед открытием памятного знака делегация республики возложила цветы в Зале воинской славы, к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Малой братской могиле. По словам главы региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Якутии ушли более 62 тысяч человек, из которых свыше 38 тысяч не вернулись домой. Только в Сталинградской битве сражались более 10 тысяч солдат и офицеров из республики. Николаев поблагодарил руководство области и жителей региона за бережное отношение к памяти павших. Отмечается, что мемориал представляет собой гранитную плиту с якутским национальным орнаментом. На ней выгравирована надпись на русском и якутском языках: "Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии". Автор проекта — якутский архитектор Андрей Ядрихинский, участник республиканской инициативы "Сохраним памятники". Проект "Бастионы Памяти", начатый в Якутии в год 80-летия Великой Победы, предусматривает установку подобных мемориалов в регионах, где сражались воины из республики. В ближайшее время памятные знаки появятся в Смоленской, Псковской, Калужской и Новгородской областях — с указанием имён павших. Финансирование проекта осуществляется за счёт благотворительных средств предприятий, государственных и негосударственных фондов, муниципалитетов, общественных организаций и потомков павших солдат.
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013139826.html
https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html
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общество, сталинград, волгоград, волгоградская область, айсен николаев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Республика Саха (Якутия), Общество, Сталинград, Волгоград, Волгоградская область, Айсен Николаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Мамаевом кургане открыли обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда

На Мамаевом кургане в Волгограде открыли обелиск якутским защитникам Сталинграда

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Обелиск "Якутянам — защитникам Сталинграда 1942–1943 гг." на Мамаевом кургане в Волгограде
Обелиск Якутянам — защитникам Сталинграда 1942–1943 гг. на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Первый обелиск памяти якутским защитникам Сталинграда открыли на Мамаевом кургане в рамках регионального проекта "Бастионы Памяти", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие первого памятного обелиска "Якутянам — защитникам Сталинграда 1942–1943 гг.". Монумент установлен на мемориальном кладбище в честь воинов-якутян, героически сражавшихся в составе Красной Армии в Сталинградской битве. Это первый памятный знак, открытый в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Победы", стартовавшего в год 80-летия Великой Победы", - рассказали в пресс-службе.
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Глава республики Айсен Николаев и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов приняли участие в церемонии. Перед открытием памятного знака делегация республики возложила цветы в Зале воинской славы, к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Малой братской могиле.
По словам главы региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Якутии ушли более 62 тысяч человек, из которых свыше 38 тысяч не вернулись домой. Только в Сталинградской битве сражались более 10 тысяч солдат и офицеров из республики.
Николаев поблагодарил руководство области и жителей региона за бережное отношение к памяти павших.
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Отмечается, что мемориал представляет собой гранитную плиту с якутским национальным орнаментом. На ней выгравирована надпись на русском и якутском языках: "Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии". Автор проекта — якутский архитектор Андрей Ядрихинский, участник республиканской инициативы "Сохраним памятники".
Проект "Бастионы Памяти", начатый в Якутии в год 80-летия Великой Победы, предусматривает установку подобных мемориалов в регионах, где сражались воины из республики. В ближайшее время памятные знаки появятся в Смоленской, Псковской, Калужской и Новгородской областях — с указанием имён павших.
Финансирование проекта осуществляется за счёт благотворительных средств предприятий, государственных и негосударственных фондов, муниципалитетов, общественных организаций и потомков павших солдат.
Историко-патриотическому проекту Бастионы памяти - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Республика Саха (Якутия)ОбществоСталинградВолгоградВолгоградская областьАйсен Николаев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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