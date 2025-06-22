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Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль

Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль - РИА Новости, 22.06.2025

Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:03:00+03:00

2025-06-22T17:03:00+03:00

2025-06-22T17:15:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 22 июня – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима. "Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте