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Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль - РИА Новости, 22.06.2025
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17:03 22.06.2025 (обновлено: 17:15 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vens-2024669866.html
Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль
Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:03:00+03:00
2025-06-22T17:15:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 22 июня – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима. "Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.
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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Вэнс считает, что судьбу Верховного лидера Ирана должен решать Израиль

Вице-президент США Вэнс: судьбу лидера Ирана Хаменеи должен решать Израиль

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июня – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима.
"Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.
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В миреИранИзраильСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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