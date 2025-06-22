https://ria.ru/20250622/vens-2024663644.html

США не находятся в состоянии войны с Ираном, заявил Вэнс

США не находятся в состоянии войны с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2025

США не находятся в состоянии войны с Ираном, заявил Вэнс

США не находятся в состоянии войны с Ираном после атаки ВВС Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:17:00+03:00

2025-06-22T16:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не находятся в состоянии войны с Ираном после атаки ВВС Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, мы воюем с его ядерной программой", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

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сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире