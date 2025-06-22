https://ria.ru/20250622/utechka-2024576161.html

В Иране заявили, что не зафиксировали утечек радиоактивных материалов

В Иране заявили, что не зафиксировали утечек радиоактивных материалов - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране заявили, что не зафиксировали утечек радиоактивных материалов

В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, сообщил Центр ядерной безопасности страны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:04:00+03:00

2025-06-22T08:04:00+03:00

2025-06-22T08:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, сообщил Центр ядерной безопасности страны."Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается", — говорится в заявлении, которое приводит Организация по атомной энергии страны на своем сайте.Центр ядерной безопасности Ирана также указал на заранее принятые меры на случай американских ударов.Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

https://ria.ru/20250622/ssha-2024574269.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T08:04 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T08:04 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, антониу гутерреш, аббас аракчи, дональд трамп, оон