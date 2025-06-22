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Ушаков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай
Ушаков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай - РИА Новости, 22.06.2025
Ушаков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай
Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:11:00+03:00
2025-06-22T13:11:00+03:00
2025-06-22T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября. "Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, япония, россия, китай, шос, в мире
Юрий Ушаков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Япония, Россия, Китай, ШОС, В мире
Ушаков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай
Ушаков: такие визиты Путина, как готовящаяся поездка в Китай, бывают редко