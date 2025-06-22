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Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции
США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:11:00+03:00
2025-06-22T12:11:00+03:00
2025-06-22T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по объектам в Иране.США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия."США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции
Медведев: удары по Ирану втянули США в конфликт с перспективой наземной операции