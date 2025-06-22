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Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции - РИА Новости, 22.06.2025
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12:11 22.06.2025 (обновлено: 12:43 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/usa-2024614346.html
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции
США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:11:00+03:00
2025-06-22T12:43:00+03:00
сша
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по объектам в Иране.США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия."США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране
США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране
Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции

Медведев: удары по Ирану втянули США в конфликт с перспективой наземной операции

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по объектам в Иране.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
"США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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СШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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