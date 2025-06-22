https://ria.ru/20250622/usa-2024614346.html

Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции

Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции - РИА Новости, 22.06.2025

Медведев: Штаты втянули в новый конфликт с перспективой наземной операции

США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:11:00+03:00

2025-06-22T12:11:00+03:00

2025-06-22T12:43:00+03:00

сша

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары американских военных по объектам в Иране.США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия."США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране