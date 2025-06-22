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Заявление помощника Зеленского о России вызвало бешенство на Западе - РИА Новости, 22.06.2025
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20:44 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024695204.html
Заявление помощника Зеленского о России вызвало бешенство на Западе
Заявление помощника Зеленского о России вызвало бешенство на Западе - РИА Новости, 22.06.2025
Заявление помощника Зеленского о России вызвало бешенство на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х жестко отреагировал на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:44:00+03:00
2025-06-22T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х жестко отреагировал на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что мир с Россией для Украины якобы достижим, если продемонстрировать силу Москве.“Россия теперь может сделать буквально ВСЕ с Украиной &lt;…&gt; Эти люди в Киеве (власти. — Прим. ред.) совершенно безумны”, — написал Кошкович.Ранее газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал.Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.По мнению Путина, Украина отказывалась договариваться с Россией по остановке конфликта, потому что Запад был уверен, что сможет поживиться за счет сложившейся ситуации.Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, отметил Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html
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В мире, Россия, Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico
Заявление помощника Зеленского о России вызвало бешенство на Западе

Кошкович: Россия может сделать с Украиной все, что захочет

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х жестко отреагировал на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что мир с Россией для Украины якобы достижим, если продемонстрировать силу Москве.
“Россия теперь может сделать буквально ВСЕ с Украиной <…> Эти люди в Киеве (власти. — Прим. ред.) совершенно безумны”, — написал Кошкович.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
Вчера, 19:48
Ранее газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал.
Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.
Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.
По мнению Путина, Украина отказывалась договариваться с Россией по остановке конфликта, потому что Запад был уверен, что сможет поживиться за счет сложившейся ситуации.
Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, отметил Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 17:27
 
В миреРоссияКиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ПутинВладимир ЗеленскийPolitico
 
 
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