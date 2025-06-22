Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине
Песков: госпереворот в 2014 году стал предтечей всей ситуации вокруг Украины
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.
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Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Владимир Путин часто упоминает госпереворот в Киеве в выступлениях.
Другие заявления Пескова:
- Москва не готова "перелистнуть" страницу в этом вопросе:
«
"Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это (госпереворот. — Прим. ред.) относится к первопричинам".
- западные страны в 2014 году отказались от обязательств по Украине:
«
"Потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама Нуланд, для организации переворота".
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Как отметил глава государства в пятницу, действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией.
Накануне он также высказался об урегулировании конфликта:
- Киеву нужно признать итоги референдумов в четырех новых регионах;
- Украине следует объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы;
- необходимо обеспечить права русского языка и пророссийски настроенных жителей;
- в украинском руководстве не должно быть нацистских элементов.