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Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 22.06.2025 (обновлено: 13:26 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024618290.html
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине - РИА Новости, 22.06.2025
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине
Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:37:00+03:00
2025-06-22T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
в мире
киев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Владимир Путин часто упоминает госпереворот в Киеве в выступлениях.Другие заявления Пескова:"Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это (госпереворот. — Прим. ред.) относится к первопричинам"."Потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама Нуланд, для организации переворота".Как отметил глава государства в пятницу, действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией. Накануне он также высказался об урегулировании конфликта:
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, в мире, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Киев, Москва
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине

Песков: госпереворот в 2014 году стал предтечей всей ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.
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Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Владимир Путин часто упоминает госпереворот в Киеве в выступлениях.
Другие заявления Пескова:
  • Москва не готова "перелистнуть" страницу в этом вопросе:
«
"Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это (госпереворот. — Прим. ред.) относится к первопричинам".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • западные страны в 2014 году отказались от обязательств по Украине:
«
"Потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама Нуланд, для организации переворота".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
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Как отметил глава государства в пятницу, действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией.
Накануне он также высказался об урегулировании конфликта:
  • Киеву нужно признать итоги референдумов в четырех новых регионах;
  • Украине следует объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы;
  • необходимо обеспечить права русского языка и пророссийски настроенных жителей;
  • в украинском руководстве не должно быть нацистских элементов.
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