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Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине

Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине - РИА Новости, 22.06.2025

Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине

Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:37:00+03:00

2025-06-22T12:37:00+03:00

2025-06-22T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госпереворот в Киеве в 2014 году стал предтечей конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Владимир Путин часто упоминает госпереворот в Киеве в выступлениях.Другие заявления Пескова:"Российская сторона и президент Путин не готовы ничего перелистывать. Мы должны исправить первопричины. Это (госпереворот. — Прим. ред.) относится к первопричинам"."Потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама Нуланд, для организации переворота".Как отметил глава государства в пятницу, действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией. Накануне он также высказался об урегулировании конфликта:

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, в мире, киев, москва