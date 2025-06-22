https://ria.ru/20250622/ukraina-2024587593.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:31:00+03:00
2025-06-22T09:31:00+03:00
2025-06-22T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 09.12 по 09.15.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу