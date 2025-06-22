https://ria.ru/20250622/ukraina-2024563197.html

"Союз распался": в Европе рассказали, как США и Россия унизили Украину

"Союз распался": в Европе рассказали, как США и Россия унизили Украину - РИА Новости, 22.06.2025

"Союз распался": в Европе рассказали, как США и Россия унизили Украину

США обсуждали свой проект резолюции ООН по Украине с Россией за спинами союзников, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на британских и Французских... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:42:00+03:00

2025-06-22T04:42:00+03:00

2025-06-22T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США обсуждали свой проект резолюции ООН по Украине с Россией за спинами союзников, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на британских и Французских чиновников."Потрепанный за два десятилетия, союз США и Европы наконец распался из-за Украины <…> За кулисами, 24 февраля 2025 года, в ООН разыгрывался ожесточенный бой. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий агрессию Москвы. Но США не только попросили Украину отозвать проект, но и предложили свою, более нейтральную резолюцию <…> Как позднее подтвердили британцы и французы США обсуждали свой проект резолюции с Россией, за спинами союзников", — говорится в публикации.По данным издания, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила своим коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что США просит Украину отозвать свой проект, а также рассчитывают на подержку американского со стороны Европы.В феврале 2025 года по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее предложенный США текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".За день до этого Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан в проекте резолюции никоим образом не осуждались и не упоминались.

https://ria.ru/20250620/iran-2024220794.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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