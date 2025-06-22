https://ria.ru/20250622/ugroza-2024615699.html

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам

США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:18:00+03:00

2025-06-22T12:18:00+03:00

2025-06-22T12:27:00+03:00

сша

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB.КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость.Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране, корпус стражей исламской революции, ближний восток