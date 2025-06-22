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КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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12:18 22.06.2025 (обновлено: 12:27 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ugroza-2024615699.html
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам
США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:18:00+03:00
2025-06-22T12:27:00+03:00
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
удар сша по ядерным объектам в иране
корпус стражей исламской революции
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB.КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость.Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране, корпус стражей исламской революции, ближний восток
США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране, Корпус стражей исламской революции, Ближний Восток
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам

КСИР пригрозил США ответом на атаки по иранским ядерным объектам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил).
"Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость.
Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреУдар США по ядерным объектам в ИранеКорпус стражей исламской революцииБлижний Восток
 
 
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