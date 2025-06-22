https://ria.ru/20250622/udar-2024579399.html

Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам

Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам

США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.

2025-06-22T08:38:00+03:00

2025-06-22T08:38:00+03:00

2025-06-22T08:38:00+03:00

видео

сша

иран

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024578239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efb137d2521af7bf6ff2e665f50505c7.jpg

Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T08:38 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, видео