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Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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08:38 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/udar-2024579399.html
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
2025-06-22T08:38:00+03:00
2025-06-22T08:38:00+03:00
видео
сша
иран
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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353
60
"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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Видео, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
2025-06-22T08:38
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PT0M19S

Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам

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США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
 
ВидеоСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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