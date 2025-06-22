https://ria.ru/20250622/udar-2024579399.html
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
2025-06-22T08:38:00+03:00
2025-06-22T08:38:00+03:00
2025-06-22T08:38:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024578239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba49ada372ed27b18dcbdbe3a2871e0.jpg
"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
2025-06-22T08:38
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PT0M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
2025-06-22T08:38
true
PT0M19S
Заявление Трампа после удара США по иранским ядерным объектам
Читать ria.ru в
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом.
Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
ВидеоСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране