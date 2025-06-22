Ученые создали первую в мире "черную дыру-бомбу". Каковы будут последствия
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASAПара сверхмассивных черных дыр в центре галактики OJ 287
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASA
Пара сверхмассивных черных дыр в центре галактики OJ 287
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые создали первую в истории "бомбу из черной дыры". И это не сюжет научно-фантастического романа. Для чего человечеству понадобилась еще одна "бомба" и насколько безопасны такие эксперименты — в материале РИА Новости.
Давно было предсказано
Создание "бомбы из черной дыры" уже давно прогнозировали физики-теоретики. Идею получения энергии из черной дыры впервые предложил еще в 1969 году Роджер Пенроуз.
Он выдвинул гипотезу: элементарная частица, пролетающая рядом с вращающейся черной дырой, должна получить невероятную энергию. Всему виной один любопытный эффект из общей теории относительности: черная дыра искривляет и ускоряет пространство-время вокруг себя.
Спустя всего два года советский физик Яков Зельдович понял, что аналогичное явление можно наблюдать и в других ситуациях — например, при движении света вокруг быстро вращающегося металлического цилиндра.
А что, если...
Зельдович развил свою теорию. Если окружить цилиндр зеркалом, усиленная энергия будет отражаться и накапливаться в петле положительной обратной связи, пока либо не высвободится, либо не взорвется.
Эти идеи легли в основу "бомбы из черной дыры", способной выдать мощь, сопоставимую со взрывом сверхновой. Удивительно, но черной дыре не нужен для этого внешний источник энергии: она способна усиливать крошечные электромагнитные флуктуации вакуума, фактически создавая энергию из шума.
© EHT CollaborationПервое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
© EHT Collaboration
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
До сегодняшнего дня эти фантастические идеи не выходили за рамки чисто теоретических рассуждений. Но группа ученых нашла способ, как продемонстрировать петлю обратной связи Зельдовича.
"Ничего серьезного"
К счастью, "бомба", созданная в лаборатории, как уверяют экспериментаторы, — всего лишь безопасная демонстрационная модель.
Вместо того чтобы черпать энергию из настоящей черной дыры, она усиливает магнитные поля с помощью сложной системы зеркал.
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра
Во время проведенных испытаний "бомба с черной дырой" действительно взорвалась, однако специалисты утверждают: "ничего серьезного не произошло".
Профессор Даниэль Фаччо, соавтор исследования из Университета Глазго, пояснил: "Это был скорее "хлопок", чем настоящий взрыв". Но позже добавил: "Если увеличить масштаб, то "взрыв" станет более серьезным".
В уменьшенном масштабе
В своей статье исследователи описали, как действуют фундаментальные физические принципы, лежащие в основе теории.
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorТак художник представил себе супер-прожорливую черную дыру в созвездии Девы
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
Так художник представил себе супер-прожорливую черную дыру в созвездии Девы
Правда, вместо настоящей черной дыры в экспериментальной лабораторной версии используется алюминиевый цилиндр диаметром 4 сантиметра, вращающийся внутри трех слоев металлических спиралей.
В созданной модели катушки заменяют зеркала, а магнитные поля играют роль света.
"Они буквально взорвались"
При испытаниях устройства исследователи обнаружили, что небольшие низкочастотные магнитные поля быстро усиливаются, превращаясь в гораздо более мощные сигналы.
Хотя лабораторная бомба с черной дырой совсем не такая мощная, как настоящая, она все же произвела колоссальное количество энергии.
© Фото : NASA/JPL-CaltechСверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик в представлении художника
© Фото : NASA/JPL-Caltech
Сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик в представлении художника
Профессор Фаччо заявил: "Электрические компоненты в нашей установке буквально взрывались!"
Ученые уверяют, что "бомбу" нельзя будет использовать в качестве оружия. И уж куда более невероятна мысль о создании "бомбы" из настоящей черной дыры в космосе.