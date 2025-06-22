https://ria.ru/20250622/uchenye-2024022882.html

Ученые создали первую в мире "черную дыру-бомбу". Каковы будут последствия

Ученые создали первую в мире "черную дыру-бомбу". Каковы будут последствия - РИА Новости, 22.06.2025

Ученые создали первую в мире "черную дыру-бомбу". Каковы будут последствия

Ученые создали первую в истории "бомбу из черной дыры". И это не сюжет научно-фантастического романа. Для чего человечеству понадобилась еще одна "бомба" и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:20:00+03:00

2025-06-22T08:20:00+03:00

2025-06-22T08:20:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые создали первую в истории "бомбу из черной дыры". И это не сюжет научно-фантастического романа. Для чего человечеству понадобилась еще одна "бомба" и насколько безопасны такие эксперименты — в материале РИА Новости.Давно было предсказаноСоздание "бомбы из черной дыры" уже давно прогнозировали физики-теоретики. Идею получения энергии из черной дыры впервые предложил еще в 1969 году Роджер Пенроуз.Он выдвинул гипотезу: элементарная частица, пролетающая рядом с вращающейся черной дырой, должна получить невероятную энергию. Всему виной один любопытный эффект из общей теории относительности: черная дыра искривляет и ускоряет пространство-время вокруг себя.Спустя всего два года советский физик Яков Зельдович понял, что аналогичное явление можно наблюдать и в других ситуациях — например, при движении света вокруг быстро вращающегося металлического цилиндра.А что, если...Зельдович развил свою теорию. Если окружить цилиндр зеркалом, усиленная энергия будет отражаться и накапливаться в петле положительной обратной связи, пока либо не высвободится, либо не взорвется.Эти идеи легли в основу "бомбы из черной дыры", способной выдать мощь, сопоставимую со взрывом сверхновой. Удивительно, но черной дыре не нужен для этого внешний источник энергии: она способна усиливать крошечные электромагнитные флуктуации вакуума, фактически создавая энергию из шума.До сегодняшнего дня эти фантастические идеи не выходили за рамки чисто теоретических рассуждений. Но группа ученых нашла способ, как продемонстрировать петлю обратной связи Зельдовича."Ничего серьезного"К счастью, "бомба", созданная в лаборатории, как уверяют экспериментаторы, — всего лишь безопасная демонстрационная модель.Вместо того чтобы черпать энергию из настоящей черной дыры, она усиливает магнитные поля с помощью сложной системы зеркал.Во время проведенных испытаний "бомба с черной дырой" действительно взорвалась, однако специалисты утверждают: "ничего серьезного не произошло".Профессор Даниэль Фаччо, соавтор исследования из Университета Глазго, пояснил: "Это был скорее "хлопок", чем настоящий взрыв". Но позже добавил: "Если увеличить масштаб, то "взрыв" станет более серьезным".В уменьшенном масштабеВ своей статье исследователи описали, как действуют фундаментальные физические принципы, лежащие в основе теории.Правда, вместо настоящей черной дыры в экспериментальной лабораторной версии используется алюминиевый цилиндр диаметром 4 сантиметра, вращающийся внутри трех слоев металлических спиралей.В созданной модели катушки заменяют зеркала, а магнитные поля играют роль света."Они буквально взорвались"При испытаниях устройства исследователи обнаружили, что небольшие низкочастотные магнитные поля быстро усиливаются, превращаясь в гораздо более мощные сигналы.Хотя лабораторная бомба с черной дырой совсем не такая мощная, как настоящая, она все же произвела колоссальное количество энергии.Профессор Фаччо заявил: "Электрические компоненты в нашей установке буквально взрывались!"Ученые уверяют, что "бомбу" нельзя будет использовать в качестве оружия. И уж куда более невероятна мысль о создании "бомбы" из настоящей черной дыры в космосе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука