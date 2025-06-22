https://ria.ru/20250622/uchebniki-2024662473.html

Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ

Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2025

Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ

Новые учебники по истории стали современными и более удобными для подготовки к ЕГЭ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:10:00+03:00

2025-06-22T16:10:00+03:00

2025-06-22T16:10:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новые учебники по истории стали современными и более удобными для подготовки к ЕГЭ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Они (учебники истории - ред.) стали гораздо легче по стилю, мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее, и поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории. Те, кто готовят по новым учебникам", - сказал Мединский на встрече главы государства с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html

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общество, россия, владимир мединский, создание в россии нового учебника по истории