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Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ
Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2025
Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ
Новые учебники по истории стали современными и более удобными для подготовки к ЕГЭ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:10:00+03:00
2025-06-22T16:10:00+03:00
2025-06-22T16:10:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новые учебники по истории стали современными и более удобными для подготовки к ЕГЭ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Они (учебники истории - ред.) стали гораздо легче по стилю, мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее, и поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории. Те, кто готовят по новым учебникам", - сказал Мединский на встрече главы государства с авторами учебников истории.
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общество, россия, владимир мединский, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Владимир Мединский, Создание в России нового учебника по истории
Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ
Мединский: новые учебники по истории стали более удобными для подготовки к ЕГЭ