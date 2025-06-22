https://ria.ru/20250622/ubiystvo-2024659356.html
В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 22.06.2025
В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:52:00+03:00
2025-06-22T15:52:00+03:00
2025-06-22T16:01:00+03:00
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика поступило в следственные органы 21 июня."Через некоторое время в ходе поисковых мероприятий тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в лесном массиве около станции Просница", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти малолетнего 14-летнего подростка. Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html
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кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
В Кировской области подростка заподозрили в убийстве десятилетнего мальчика