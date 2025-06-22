https://ria.ru/20250622/ubiystvo-2024659356.html

В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями

В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 22.06.2025

В Кировской области в лесу нашли тело ребенка с ножевыми ранениями

Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:52:00+03:00

2025-06-22T15:52:00+03:00

2025-06-22T16:01:00+03:00

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика поступило в следственные органы 21 июня."Через некоторое время в ходе поисковых мероприятий тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в лесном массиве около станции Просница", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти малолетнего 14-летнего подростка. Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html

https://ria.ru/20250429/student-2014052785.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)