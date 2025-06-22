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Турция выразила обеспокоенность возможными последствиями атаки США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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14:43 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/turtsija-2024642264.html
Турция выразила обеспокоенность возможными последствиями атаки США на Иран
Турция выразила обеспокоенность возможными последствиями атаки США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Турция выразила обеспокоенность возможными последствиями атаки США на Иран
Турция глубоко обеспокоена возможными последствиями атаки США на ядерные объекты Ирана, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:43:00+03:00
2025-06-22T14:43:00+03:00
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Турция глубоко обеспокоена возможными последствиями атаки США на ядерные объекты Ирана, говорится в заявлении МИД республики. "Турция глубоко обеспокоена возможными последствиями нападения США на ядерные объекты Исламской Республики Иран. Происходящие события могут привести к эскалации регионального конфликта на глобальный уровень. Мы не хотим, чтобы этот катастрофический сценарий воплотился в жизнь", - говорится в заявлении. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/radiatsiya-2024573460.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, александрия окасио-кортес, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Александрия Окасио-Кортес, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Турция выразила обеспокоенность возможными последствиями атаки США на Иран

МИД Турции: атака США на ядерные объекты Ирана может привести к эскалации

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Турция глубоко обеспокоена возможными последствиями атаки США на ядерные объекты Ирана, говорится в заявлении МИД республики.
"Турция глубоко обеспокоена возможными последствиями нападения США на ядерные объекты Исламской Республики Иран. Происходящие события могут привести к эскалации регионального конфликта на глобальный уровень. Мы не хотим, чтобы этот катастрофический сценарий воплотился в жизнь", - говорится в заявлении.
Дым на месте израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Саудовской Аравии оценили уровень радиации после ударов США по Ирану
Вчера, 07:22
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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Вчера, 13:26
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешАлександрия Окасио-КортесМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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