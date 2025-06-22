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ЦАХАЛ заявила, что наносит удары по военным целям в Иране

ЦАХАЛ заявила, что наносит удары по военным целям в Иране - РИА Новости, 22.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что наносит удары по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:56:00+03:00

2025-06-22T08:56:00+03:00

2025-06-22T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана."ВВС Израиля начали серию ударов по военным целям на западе Ирана. Кроме того, сегодня утром ВВС Израиля атаковали ракетные установки, готовые к запуску в сторону израильской территории, солдат вооружённых сил Ирана и оперативно нейтрализовали пусковые установки, которые некоторое время назад запустили ракеты в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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