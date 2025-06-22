Трамп-миротворец начал новую войну для США, заявил Медведев
Медведев: Трамп-миротворец ударами по Ирану начал новую войну для США
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после ударов Штатов по Ирану.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США", - написал Медведев в своём телеграм-канале.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.