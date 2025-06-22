https://ria.ru/20250622/trevoga-2024552117.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:39:00+03:00
2025-06-22T00:39:00+03:00
2025-06-22T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Ракетная опасность в Курской области, 00:29! По возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, граждан призвали оставаться дома