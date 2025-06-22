Трамп заявил о единстве в Республиканской партии после ударов по Ирану
Трамп после ударов ВВС США по Ирану заявил о единстве в Республиканской партии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов ВВС Штатов по ядерным объектам Ирана заявил о единстве в его партии.
"Великое единство в Республиканской партии, возможно, такое, которого мы никогда не видели раньше", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп не уточнил, связывает ли свои оценки с ударами по Ирану, и призвал однопартийцев поддержать его запрос о бюджете на следующий финансовый год.
Демократическая оппозиция ранее негативно оценила действия Трампа, указав, что ему следовало уведомить конгресс до начала операции. Однопартийцы действия президента поддержали. По данным СМИ, администрация США до ударов предупредила руководство республиканцев в конгрессе, но не демократическое меньшинство. Сама операция, по словам американских чиновников, готовилась в секрете, осведомлены о ней были лишь те, кто непосредственно участвовал в планировании.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.