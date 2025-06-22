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Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа - РИА Новости, 22.06.2025
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15:18 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/tramp-2024648646.html
Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа
Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа - РИА Новости, 22.06.2025
Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа
Президент США Дональд Трамп резко отошел от собственной мирной риторики, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:18:00+03:00
2025-06-22T15:18:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
дональд трамп
аббас аракчи
флориан филиппо
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко отошел от собственной мирной риторики, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.“Трамп разрушает свою мирную риторику, нападая на Иран и противореча своему вице-президенту Вэнсу, который вчера вечером призвал Соединенные Штаты ни в коем случае не оказаться в спирали войны! Будем надеяться, что этот эпизод не проложит путь к опасной эскалации в сторону третьей мировой!” — написал политик.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Именно Вашингтон, по его словам, предал дипломатию. Аракчи добавил, что республика примет все меры для защиты своей безопасности и интересов.МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.
https://ria.ru/20250622/trump-2024614784.html
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в мире, иран, сша, франция, дональд трамп, аббас аракчи, флориан филиппо, магатэ, патриот, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Франция, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Флориан Филиппо, МАГАТЭ, Патриот, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа

Филиппо: Трамп резко отошел от мирной риторики из-за Ирана

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко отошел от собственной мирной риторики, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Трамп разрушает свою мирную риторику, нападая на Иран и противореча своему вице-президенту Вэнсу, который вчера вечером призвал Соединенные Штаты ни в коем случае не оказаться в спирали войны! Будем надеяться, что этот эпизод не проложит путь к опасной эскалации в сторону третьей мировой!” — написал политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп-миротворец начал новую войну для США, заявил Медведев
Вчера, 12:14
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Именно Вашингтон, по его словам, предал дипломатию. Аракчи добавил, что республика примет все меры для защиты своей безопасности и интересов.
МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Британский премьер призвал Иран вернуться за стол переговоров
Вчера, 15:09
 
В миреИранСШАФранцияДональд ТрампАббас АракчиФлориан ФилиппоМАГАТЭПатриотООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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