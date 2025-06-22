Трамп заранее сообщил республиканцам об ударах по Ирану, пишут СМИ
CNN: Трамп заранее сообщил об ударах по ядерным объектам Ирана
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заранее сообщила об ударах по ядерным объектам Ирана высокопоставленным республиканцам в конгрессе, не уведомив демократов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Президент Дональд Трамп и его команда до нанесения ударов по иранским ядерным объектам поддерживали контакт с высокопоставленными республиканцами в конгрессе, но высокопоставленным демократам не говорили о его (Трампа - ред.) планах до тех пор, пока бомбы не были сброшены", - говорится в сообщении.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.