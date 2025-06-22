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Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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06:11 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024569244.html
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану
Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели разговор после нанесения ударов США по Ирану, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:11:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
сша
исфахан
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели разговор после нанесения ударов США по Ирану, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. "По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам", - сообщает телеканал. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html
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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану

Трамп и Нетаньяху провели разговор после ударов США по Ирану

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели разговор после нанесения ударов США по Ирану, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.
"По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам", - сообщает телеканал.
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Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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В миреИранСШАИсфаханДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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