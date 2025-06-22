https://ria.ru/20250622/tramp-2024569244.html
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану
Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели разговор после нанесения ударов США по Ирану, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:11:00+03:00
2025-06-22T06:11:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели разговор после нанесения ударов США по Ирану, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. "По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам", - сообщает телеканал. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп и Нетаньяху обсудили удары США по Ирану
Трамп и Нетаньяху провели разговор после ударов США по Ирану