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"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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06:06 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024568920.html
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:06:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
гленн дизен
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он.По мнению профессора, голосовать за кого-либо в США не имеет смысла. Все они обеспечивают чужие интересы, а не интересы граждан, пояснил профессор.Утром 22-го июня Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024567871.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, гленн дизен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Гленн Дизен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану

Профессор Дизен раскритиковал Трампа за удары США по Ирану

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп призвал Иран не отвечать на удары США
Вчера, 05:48
По мнению профессора, голосовать за кого-либо в США не имеет смысла. Все они обеспечивают чужие интересы, а не интересы граждан, пояснил профессор.
Утром 22-го июня Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампГленн ДизенВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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