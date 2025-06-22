https://ria.ru/20250622/tramp-2024568920.html
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:06:00+03:00
2025-06-22T06:06:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он.По мнению профессора, голосовать за кого-либо в США не имеет смысла. Все они обеспечивают чужие интересы, а не интересы граждан, пояснил профессор.Утром 22-го июня Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024567871.html
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В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Гленн Дизен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
Профессор Дизен раскритиковал Трампа за удары США по Ирану